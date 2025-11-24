Туктамышева: мой ребёнок не будет заниматься профспортом, не хочу для него такой участи

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, почему не хочет видеть своего будущего ребёнка в профессиональном спорте, отметив, что путь к вершине слишком болезненный и непредсказуемый.

— Если через какое-то время ты будешь стоять на перроне со своим ребёнком, он будет плакать и просить тебя поехать домой, не садиться в этот поезд. Ты его послушаешь или нет?

— Думаю, мой ребёнок, во-первых, никогда не будет заниматься профессиональным спортом. Не хочу для него такой участи. И, конечно, если у нас не будет такой ситуации, мне не придётся его переламывать, делать то, что он максимально не хочет делать. Пока что стою на этой позиции, что я бы, конечно, его не отпустила бы. Однако знаешь, всё меняется, но мне кажется, именно вот эта вещь во мне не изменится никогда.

— Почему?

— Потому что знаю, насколько это может быть больно для ребёнка. Насколько это может быть тяжело для него. Зачем беззащитное существо в такую ситуацию [отпускать]?

— Ради медали чемпионата мира?

— Ты говоришь про профессиональный спорт. Я говорю, что бы не хотела, чтобы мой ребенок этим занимался. Но постараюсь не допустить таких моментов, чтобы он потом через 20 лет их вспоминал и думал, как же так, зачем.

— Почему-то все профессиональные спортсмены с классной карьерой, которым спорт дал, по сути, практически всё, они не хотят этой судьбы для своих детей. Почему?

— Ну, они знают, насколько этот путь может быть непростым. И непростым и для ребенка, и для родителей, и для всех, кто его окружает. Это очень сложно, и это лотерея, ты никогда не знаешь, это сработает или нет. Мне в каком-то плане повезло, очень повезло, что я смогла этого достичь. Но когда ты отдаёшь себя полностью одному делу и через тернии к звёздам, ты никогда до конца не знаешь, будут ли эти звёзды и зачем ломать ребёнку [жизнь].

— Но ему же может повезти так же, как тебе?

— Может. А может и нет. И не хочется экспериментировать на жизни другого человека.

— То есть это не тот риск, на который ты бы…

— Я бы, да, это не… Для моего ребёнка, мне кажется, надеюсь, что он появится, это неоправданно. Сейчас стать хорошим фигуристом, ну, это очень сложно. Невероятно сложно. Думаю, дети, которые сейчас тренируются, начинают свой путь, которые юниоры, 10−12 лет, они ещё больше работают. Ещё больше, чем я. Ну, или минимум как я. Потому что иначе не сможешь в этом спорте выжить. Иначе не добьёшься ничего. Всегда будут препятствия, всегда будет тяжело. Просто можно делать условия для ребенка тяжёлые, но при этом без ломания человека. Уверена, это можно сделать, – сказала Туктамышева в видео, размещённом на YouTube-канале Виктора Кравченко.