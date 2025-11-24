Туктамышева ответила, защищены ли женщины в России от преследований незнакомых людей

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о защищённости женщин в России от преследования незнакомых людей.

— Глобально достаточно ли защищены женщины в России?

— Нет. В этом и дело, что они никак не защищены. Эта проблема была, есть и будет. Её надо как-то решать. Потому что не только женщины, но и мужчины страдают от этого. Нужно что-то с этим делать, потому что сам с этим ничего не сделаешь. Нужно, чтобы кто-то их останавливал в этих намерениях. Ты можешь сейчас за небольшое количество денег узнать реально всю информацию о человеке. Не нужно быть миллионером, чтобы разузнать. Эта доступность личной информации пугает. Думала, что это хотя бы будет на какое-то время, непродолжительное. Но это уже почти год. Насилием каким-то эту проблему решать не хочу, потому что я, в принципе, против насилия в любом его виде. И стараюсь обойтись без этого.

На самом деле, пока сама не столкнулась, я в это не погружалась. И об этой проблеме в принципе даже не задумывалась. Но когда действительно сидишь дома, отдыхаешь, и тут стук в дверь, думаешь, а я вообще закрыла дверь? Он мог, если бы я не закрыла дверь… То есть этот человек стоял на пороге. И вот тут это уже другое чувство страха вообще, не передать словами.

— Хочется найти какой-то выход из этого всего.

— Но пока у людей будет дозволенность переступать личные границы других, это не исправить. Полицию вызывать в моменте, когда он пришёл. И то, не знаю, что будет. Я вызвала, а он же с хорошими намерениями. Просто девочка нравится. Ничего плохого не случилось. Просто человек стоит что-то. Выходила с охраной. И охрана начинала на него наезжать: «Почему ты стоишь у машины? Что тебе надо?» И так далее. Отпугивать его. Он сразу начинал в оборону. И сам тоже наезжал: «А вы какое право имеете?» Чуть ли тоже до драк не доходило. Я быстро разнимала, садилась в машину и уезжала. То есть не знаешь, что ожидать от человека вообще в этой ситуации. Потому что нормальный человек с адекватной психикой около года не стал бы поджидать девушку в выходные у её дома, её машины, тем более зная, что там нет никаких шансов, несколько раз услышав это, мне кажется.

— Как сейчас может женщина защититься от этого? Есть какие-то инструменты, механизмы?

— В этом и суть, что никак. Ну, я не нашла, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.