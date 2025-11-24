«Это правда так». Елизавета Туктамышева — о большом количестве несчастных женщин в России

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о большом количестве несчастных женщин в России.

— Почитав вот эти вот ветки комментариев у вас, наткнулся на мысль, что такие вещи могут писать только несчастные люди, у которых очень много агрессии, злости внутри. Когда я увидел объём этих комментариев, понял, сколько просто несчастных женщин есть у нас в России. Их просто очень сильно видно в ваших комментариях, под некоторыми видео, постами. Когда у тебя всё классно, не будешь приходить к кому-то и писать ужасные вещи. И просто глобально задумался, насколько легко женщине в России жить.

— Ох ты как! Ничего себе. Конечно, тяжело. Ну, а где легко? Мне кажется, в принципе, нет такого места. Ну, мало где в мире женщине легко жить. Но у нас больше несчастных, наверное. Это правда так. Из-за того что у нас невозможно защитить себя, защитить слабый пол от плохих браков, от насилия в семье. И от этого, конечно, очень много несчастных девушек и женщин остаётся, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.