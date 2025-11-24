«Никто не заслуживает жить во лжи». Туктамышева — о страхе за свой имидж и репутацию

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, часто ли она думает над имиджем и репутацией, а также насколько для неё важна свобода.

— Ты часто думаешь над имиджем?

— Ну, знаешь, у меня как это, биполярка. То есть иногда думаю, да, вообще, я свободный человек. Хочу вообще никого не играть, а быть абсолютно открытой со своей аудиторией, чтобы все меня увидели именно такой, какая я есть. Потому что смотрю интервью других спортсменов из других видов спорта, футболистов, теннисистов. И вижу, что они просто общаются, не строят из себя никого, живо, откровенно отвечают на твои вопросы, это круто. Думаю, всё, я вот точно такая. А потом думаю, блин, надо же как-то и подумать, чтобы имидж не пострадал. И как-то я вроде и тренер начинающий, и надо уметь держать себя в рамках. И мечусь из угла в угол. Поэтому стараюсь маневрировать. Но если хочешь играть в эту игру, фигурное катание, в любом случае нужно подстраиваться под правила этой игры.

— Для тебя свобода важна?

— Да, даже очень. Это одно из первостепенных, наверное, правил, что мне хочется быть свободной, чувствовать эту свободу.

— Получается?

— Не до конца, как бы я хотела. Я жила в таком мире, как фигурное катание, где, в принципе, нету такой прямо свободы слова. И мир сейчас такой, где всё равно не можешь как-то открыто говорить о своих мыслях. Всё равно нужно как-то фильтровать то, что высказываешь. Хотелось бы больше возможности говорить открыто. Да, вот просто отвечу. Да, хотелось бы. Но понимаю, что рискованно.

— А чего ты боишься?

— Ну, как раз таки всё об одном и том же. Репутация, имидж. Хотя, может быть, это не так отразилось бы, кто знает. Просто живёшь с этим с самого раннего возраста. Что лучше здесь не говорить, там лучше не сказать. В комментариях твоих лучше самой не отвечать. С раннего детства, если тебе говорят про то, что лучше промолчать, чем сказать то, что ты думаешь, это уже даже в твой характер, мне кажется, это как-то вливается постепенно. И в конечном счёте ты уже такой человек, который всегда думает прежде чем сказать, всегда 10 раз подумает прежде чем специально что-то написать или сказать. И в итоге занимаешься своим делом, молча сидишь и работаешь.

— Достойны ли вот эти люди, которые подходят к тебе фотографироваться, которые действительно любят этот спорт, действительно уважают и любят тебя, знать правду? Или это их не должно касаться? Нужно ли быть вообще искренними, должны ли люди понимать, что на самом деле происходит?

— Глобально, конечно, каждый человек заслуживает, чтобы ему рассказывали правду. Никто не заслуживает жить во лжи и смотреть какую-то картинку, которая не соответствует реальности, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.