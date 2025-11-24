Туктамышева высказалась о злости и агрессии комьюнити поклонников фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о злости и агрессии поклонников фигурного катания.

— Готовясь к нашей встрече, я посмотрел какое-то количество интервью, почитал статьи на разных сайтах. Просто охренел от того, что творится в комментариях. Мы снимаем про разные виды спорта, но такого, как в фигурном катании, могу ответственно заявить, даже близко нет ни в каком футболе, ММА. Вы никогда не увидите такое количество срача, гнева, злости и агрессии, которые существуют в комьюнити фигурного катания. Ты понимаешь, о чём я говорю?

— Ну да, конечно. Я думаю, из-за этого в нашем виде спорта и нужно фильтровать то, что ты говоришь чаще всего, чтобы как раз не было вот этого хаоса в комментариях.

— Фигуристки хотят себя оградить от негатива, хотят понравиться своим комментаторам, угодить что ли.

— Я думаю, что это присутствует, потому что у нас вид спорта… Он такой эстетический. Ты должен и выглядеть хорошо, как картинка. Твоё поведение, твой образ вне льда, твои высказывания, они даже могут как-то влиять на результаты. И то есть это настолько всё переплетено, что ты боишься иногда сказать что-то лишнего, потому что это могут какие-то люди воспринять на свой счёт и тем самым как-то не подпортить тебе жизнь, но какие-то последствия могут из-за этого вылезти. Из твоего поведения, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.