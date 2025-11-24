«Заложник зависимости потребления еды». Елизавета Туктамышева рассказала о булимии

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о булимии, а также о том, что она делала, чтобы сбросить вес.

— Неприлично обсуждать вес у девушек, но в фигурном катании это повсюду. Все всегда обсуждают, кто сколько весит как выглядит.

— Такое есть. Особенно раньше, сейчас, мне кажется, дела обстоят получше. Понимают, говоря об этом, не решают проблему. Если будут тыкать пальцем, что ты поправился, это не решит проблему. Общество начинает понимать, меньше об это говорят. Или я стала меньше видеть, но такая проблема есть.

Смотря на свой опыт, точно могу сказать, что тыканье пальцами и постоянные разговоры, что тебе надо похудеть, точно никогда не приводят к хорошему результату. Начинаешь из-за этого комплексовать, прибегать к разным методам похудения.

Это либо булимия, либо таблетки специальные, чтобы просто на весах видеть хорошую цифру. Главное, чтобы она утром была такая, дальше ты мог идти, есть всё, что хочешь. Взвешивание обычно утром проводят. Ничего не могла поделать с тем фактом, что меня взвешивали каждый день и очень контролировали. Было перманентно дискомфортно из-за этого.

— Что самое радикальное делала, чтобы скинуть вес?

— Всё было. И таблетки пила, и булимия была. Через всё это прошла, смогла от этой зависимости [избавиться]. В лёгкой форме было.

— Что такое булимия?

— Когда ешь, а затем вызываешь рвоту, чтобы это не откладывалось. На самом деле, иллюзия. Часть того, что ты съел, откладывается, это не выход из ситуации. Плюс постоянно бегаешь в плёнке по вечерам, гоняешь воду. Ты не пьёшь, чтобы на весах были правильные показатели для твоего спорта. И когда в этом с детства, в один момент тебя прекращают нормально кормить.

Мне кажется, если бы меня с детства в такие жёсткие рамки не засунули, возможно, я бы избежала такой участи. А так долгое время, на протяжении, наверное, трёх лет боролась со страхом того, что себе не нравишься в этот момент. Ты себя не чувствуешь нормально, не можешь ничего с этим сделать. Заложник зависимости потребления еды. Потому что любая зависимость — это защита организма от чего-то. И в этом замкнутом круге, находишься в стрессе, а защита от стресса — еда. Это круг ада, находишься в нём и думаешь, что при помощи булимии можешь привести себя в порядок.

— Сколько тебе было, когда это происходило?

— Ну, 18, 19, 20.

— Что за таблетки пила?

— Слабительные, потому что мочегонные запрещены, «Фуросемид» запрещён. Как только я разрешила себе есть всё, перестала хотеть всё. Это такая простая, но важная истина, что любой запрет приводит к противоположному результату, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.