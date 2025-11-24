«Приходила со страхом». Туктамышева — о занятиях фигурным катанием в родном городе

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о занятиях фигурным катанием в родном городе.

— Ты говорила про Мишина, что у вас всегда прекрасная атмосфера, замечательная тренировка, взаимопонимание, уважение. Как было здесь?

— Здесь было такое… Часто заставляли что-то делать. И помню, приходила сюда всё равно со страхом, потому что боялась, на меня могут накричать. Но я, видимо, такой очень чувствительный ребенок, не знаю, была. Всегда на полную катушку работала, чтобы не было претензий ко мне. И здесь атмосфера была уже чисто рабочая. То есть поняла, что такое заниматься спортом и осознанно приходить на каток, проходить через трудности, это уже, конечно, в Питере. А тут это было больше через не хочу и чистое достигаторство. Есть тренер, есть я и есть задание, которое кровь из носу надо выполнить. Другого тебе не дано.

— Какие у тебя были отношения с твоим первым тренером?

— Тренер—спортсмен, просто послушание в любом виде. Я боялась тоже сделать что-то не так. Боялась осуждения, боялась критики. В принципе, её много кто боялся. Она никогда не поднимала руку, но была жёстким тренером таким. И, в принципе, может быть, в какой-то степени это оправдано. Но не было таких прямо глубоких взаимоотношений доверительных. Знала, что есть тренер, которого нужно слушаться. И на этом наши отношения, наверное, заканчивались. Но в какие-то моменты она заменяла, наверное, родителей, потому что я с ней начала больше времени проводить и закрылась сама по себе.

— Почему?

— Потому что когда начинаешь путешествовать не с человеком доверительным, а с тренером, которого ты пугаешься, потому что с детства знаешь, что это тренер, который величина, теряется детская непосредственность. Изначально говорила, боишься сделать что-то не то. Всё время в каком-то таком напряжении, как бы не сделать что-то не так. И когда ты в таком состоянии находишься месяц, потом приезжаешь домой… Помню, вот с мамой разговаривали. Она говорит, что вот я весь такой весёлый ребёнок, там всё время прыгала. Говорю, да, помню, что вообще перестала вообще разговаривать в какой-то момент. Она говорит, вот когда ты в Питер начала ездить со Светланой Михайловной, после этого, когда спрашиваем, как дела, ты начала говорить, нормально, и всё, и больше вообще ничего. И это… Ну, нормально, всё нормально, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.