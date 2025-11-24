Туктамышева рассказала, что самое дикое видела в отношениях родителей и детей в спорте

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что самое дикое видела в отношениях между родителями и детьми в фигурном катании.

— Порой профессиональным спортсменам очень сложно сохранить здоровые отношения с родителями. В спорте родители детей часто сходят с ума, в фигурном катании будто это гиперболизировано. Почему?

— Первое, что приходит на ум, это когда родители начинают на своём ребенке проецировать несбывшиеся их мечты стать хорошим фигуристом. Стараются через ребёнка наверстать то, что сами упустили… Это очень сильно сказывается на ребёнке, когда это может быть особенно против его желаний. Есть момент, когда родители начинают финансово вкладываться. Фигурное катание — очень дорогой вид спорта, используют, наверное, его как инвестицию и просят обратно, чтобы это окупилось.

Но ребёнок — не финансовая модель. Если родители начинают просить, чтобы окупились все затраты, это будет для него чрезмерным давлением, чтобы он поскорее завоёвывал первые места. Ещё одно, когда начинают сравнивать успехи своего ребёнка и успехи детей, которые занимаются в той же группе. От этого тоже давление, [потому что] именно мой ребёнок должен быть самым лучшим.

— Каждый спортсмен в фигурном катании проходит через огромное количество сложностей. Правильно ли говорить, что родители во вселенной фигурного катания — порой самые страшные люди для детей?

— Конечно, потому что родители в первую очередь опора для ребёнка. И неважно, в какую секцию ты отдашь его, неважно, в какой спорт, родитель должен оставаться родителем. Поддержкой, опорой, чтобы ребенок чувствовал заботу, что его ценят, независимо от баллов, которые он получил на соревнованиях или от оценки тренера.

— Что самое дикое ты видела в отношениях между родителями и детьми?

— Видела, как помимо тренировок на льду, родители, устраивая дополнительные тренировки с давлением и иногда с насилием, могут поднимать руку, чтобы ребёнок доделал то или иное упражнение. И, соответственно, ты живёшь в состоянии, что как будто всё время на тренировке. Ты всё время должен что-то отдавать родителям, чтобы почувствовать себя ценным.

Бывают очень плохие случаи, когда ребёнок как раз таки чувствует себя ценным, только когда он сделал на льду что-то хорошее, завоевал какую-то медаль. От этого он постоянно живёт вот в этом давлении и страхе, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.