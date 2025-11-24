Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева — об отце: он был очень активным, заряженным, никогда не сидел на месте

Туктамышева — об отце: он был очень активным, заряженным, никогда не сидел на месте
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась воспоминаниями об отце. Сергей Туктамышев в юности занимался лыжными гонками, а позже стал тренером мини-футбольной команды.

— Папа был не только тренером по мини-футболу, он кандидат в мастера спорта по лыжам. Ездил даже один раз на сборы в Эстонию. Туда, куда я ездила на сборы… Они ездили зимой, а мы летом. Потом он занимался футболом и стал тренером по мини-футболу.

Он был очень активным, заряженным, никогда не сидел на месте. Компанейский [человек], душа компании. Писал портреты мои, Жени. Писал красиво, у него был пунктик на красивый почерк. Мы в детстве учились красиво рисовать под наклоном. Это был человек искусства в полной мере, так и спорта.

Всегда путешествовали вокруг Глазова, то на речку, дачу, просто к друзьям, в походы меня брали с палатками. Всё время была активность, дома вообще не сидели. Папа играл на гитаре, был заводилой. Каждая вечеринка заканчивалась тем, что папа берёт гитару, и мы все поём песни.

— Ты была папиной дочкой?
— Да, 100%.

— Он успел увидеть твои первые победы.
— Вот того пса (показывает на мягкую игрушку в квартире бабушки. — Прим. «Чемпионата») он мне кинул, когда я выступала в восемь лет. Хотела игрушку, выступила чисто, хорошо, такая счастливая.

— Папы не стало, когда тебе было 14?
— Да.

— Как это ощущается в 14 лет?
— Осознанный возраст, ты уже всё понимаешь. Тяжёлый удар, мы все понимали, что к этому идёт, но к такому нельзя быть готовым.

— Тебе сильно его не хватает?
— В первое время очень. Уже, конечно, прошло столько лет. Сейчас, грубо говоря, я сама себе папа. А так это был большой удар, тем более при таких близких отношениях.

— Одна из его мечт в итоге сбылась. Ты стала чемпионкой мира.
— Да. Пока он был в живых, я стала второй на юниорском чемпионате мира. Его уже это тоже очень порадовало, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
Туктамышева рассказала, что самое дикое видела в отношениях родителей и детей в спорте
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android