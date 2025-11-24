Туктамышева — об отце: он был очень активным, заряженным, никогда не сидел на месте

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась воспоминаниями об отце. Сергей Туктамышев в юности занимался лыжными гонками, а позже стал тренером мини-футбольной команды.

— Папа был не только тренером по мини-футболу, он кандидат в мастера спорта по лыжам. Ездил даже один раз на сборы в Эстонию. Туда, куда я ездила на сборы… Они ездили зимой, а мы летом. Потом он занимался футболом и стал тренером по мини-футболу.

Он был очень активным, заряженным, никогда не сидел на месте. Компанейский [человек], душа компании. Писал портреты мои, Жени. Писал красиво, у него был пунктик на красивый почерк. Мы в детстве учились красиво рисовать под наклоном. Это был человек искусства в полной мере, так и спорта.

Всегда путешествовали вокруг Глазова, то на речку, дачу, просто к друзьям, в походы меня брали с палатками. Всё время была активность, дома вообще не сидели. Папа играл на гитаре, был заводилой. Каждая вечеринка заканчивалась тем, что папа берёт гитару, и мы все поём песни.

— Ты была папиной дочкой?

— Да, 100%.

— Он успел увидеть твои первые победы.

— Вот того пса (показывает на мягкую игрушку в квартире бабушки. — Прим. «Чемпионата») он мне кинул, когда я выступала в восемь лет. Хотела игрушку, выступила чисто, хорошо, такая счастливая.

— Папы не стало, когда тебе было 14?

— Да.

— Как это ощущается в 14 лет?

— Осознанный возраст, ты уже всё понимаешь. Тяжёлый удар, мы все понимали, что к этому идёт, но к такому нельзя быть готовым.

— Тебе сильно его не хватает?

— В первое время очень. Уже, конечно, прошло столько лет. Сейчас, грубо говоря, я сама себе папа. А так это был большой удар, тем более при таких близких отношениях.

— Одна из его мечт в итоге сбылась. Ты стала чемпионкой мира.

— Да. Пока он был в живых, я стала второй на юниорском чемпионате мира. Его уже это тоже очень порадовало, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.