«Больше, чем людей? Иногда да». Елизавета Туктамышева рассказала о любви к собакам

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о любви к собакам. У фигуристки есть собака по кличке Фиби. В марте этого года спортсменка сообщила о смерти померанского шпица Коко.

— Любишь собак?

— Да, очень.

— Больше, чем людей?

— Иногда да, чаще всего (смеётся), — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.

Ранее Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. 28-летняя фигуристка за карьеру выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России, становилась многократным призёром различных турниров. В последний раз на соревнованиях она участвовала в сезоне-2022/2023.