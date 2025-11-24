Скидки
«Бывают разные моменты». Туктамышева — о субъективности судей в фигурном катании

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, насколько судьи в фигурном катании субъективны в своих оценках.

— Насколько правильно оценивать фигурное катание баллами?
— Фигурное катание — это искусство, но ещё и спорт. Наверное, в первую очередь спорт. Чтобы узнать, кто победитель, нужно иметь бальную систему, чтобы было больше понимания.

— Насколько судьи субъективны в своих оценках?
— Они должны быть беспристрастными к спортсмену, никакой связи с ним не иметь. По-моему, судьям и спортсменам даже запрещено разговаривать и дружить, чтобы судья мог абсолютно чисто, беспристрастно оценить то, что видит на льду. Но бывают разные моменты, человеческий фактор никто не отменял. И люди не машины, чтобы чётко по правилам оценивать. Люди оценивают, а человек всегда, мне кажется, волен что-то своё вкладывать, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.

