Туктамышева: нужно отличаться от других. Ты к этому готовишься с ранних лет

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что нужно выделяться среди других соперников, чтобы в случае, если катание не понравилось одному из судей, большинство поставило тебя на первое место.

— Каково заниматься спортом, где нет критерия «Быстрее, выше, сильнее», а ты можешь проиграть, потому что не понравился какому-то человеку?

— Это сложно, чтобы выиграть тебе, как говорят тренеры, нужно быть на несколько голов выше, чтобы даже в случае того, если твоё катание не особенно зашло какому-то из судей, большинство поставят тебя на первое место. Нужно выделяться, отличаться от других соперников. Ты к этому готовишься с ранних лет, тебя в этом воспитывают.

Самое важное, чтобы эти оценки не влияли не на твоё мироощущение, а на внутренний стержень. Чтобы спортсмен мог отличать, где идёт оценка судей, где он может быть плохим или хорошим. Чтобы эти оценки не влияли на обычную жизнь.

Чтобы он знал, он в любом случае хороший, не сильно зарывался в себе, не ругал себя, угнетал. Если он понимает, вот в этот раз судьи оценили его плохо, чтобы от этого он не стал плохим человеком. Он не сделал ничего плохого. Это случилось на льду. Ошибки случаются, — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.