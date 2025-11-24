«Никто его не может забрать!» Плющенко подарил Костылевой телефон за золото и серебро ЮГПР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подарил фигуристке Елене Костылевой iPhone 17 в трендовом оранжевом цвете за золото и серебро этапов юниорского Гран-при России.

«Друзья, как и обещал, подарил Лене хороший телефон за волю к победе, за первое и второе места на этапах серии Гран-при, помимо традиционных призовых от академии, но об этом чуть позже! Теперь этот телефон — имущество Лены, никто его не может у неё забрать! Она его заслужила своим трудом! Лена теперь будет всегда на связи со мной и нашими тренерами по всем вопросам! Настоятельно рекомендую «Сказкам Венского Леса» не покушаться на чужое имущество! Лена, только вперёд! Мы всегда рядом и всегда тебя поддержим», – написал Плющенко в социальных сетях.

Ранее Евгений рассказал, что мама Елены Костылевой регулярно забирает её телефон, чтобы фигуристка не имела связи с ним и тренерским штабом.