Туктамышева высказалась о последнем интервью, в котором объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё последнее интервью, в котором поделилась многими личными историями и объявила о завершении карьеры.

«Хочу поделиться с вами чем-то очень важным для меня. Сегодня у меня вышло большое и по-настоящему личное интервью с Витей Кравченко. Разговор, который оказался гораздо глубже, чем я могла предположить.

Витя, я хочу искренне поблагодарить тебя. За твою деликатность, внимание, удивительную способность слушать и задавать именно те вопросы, которые помогают раскрыться, а не закрыться. За тепло, за уважение, за пространство, которое ты создаёшь вокруг своей работы. Это огромная редкость.

Мне невероятно ценно, что у нас получилось встретиться именно сейчас, именно так. Что этот разговор состоялся — несмотря на всё, что могло мешать. Что мы сделали это честно, спокойно, по-настоящему. И я чувствую, что вышло что-то действительно значимое — не только для меня, но, надеюсь, и для тех, кто посмотрит.

Спасибо тебе за эту совместную работу. За то, что ты увидел меня и позволил мне быть собой. Это интервью — важная точка в моём пути, и я очень благодарна, что прошла её вместе с тобой», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.