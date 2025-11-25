«Сидеть и молчать мы не могли». Степанова и Букин — об обращении к ISU

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали о решении записать видеообращение к Международному союзу конькобежцев (ISU) после недопуска к Олимпийским играм — 2026.

— Большое уважение вызывает то, что вы записали видеообращение к ISU, хоть это и не дало желаемого результата…

Букин: Мы хотели быть услышанными, но в глубине души понимали, что это не даст результата.

Степанова: Надежда была, конечно, но мы понимали, что в такой ситуации, наверное, это всё бесполезно. Но сидеть и молчать мы тоже не могли, это правда. Мы очень много разговаривали вдвоём и с тренерами. Сидеть просто и молчать мы просто не смогли, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.