Плющенко подробно рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы Елены Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о поведении мамы своей ученицы Елены Костылевой Ирины Костылевой.

«Маму-блогера неоднократно предупреждали о том, что на территории академии необходимо соблюдать установленные там правила. О том, что нужно вести себя как минимум корректно по отношению к тем, на чьей территории живёт и учится её ребёнок и она сама.

Чуть больше месяца назад она даже собственноручную расписку написала. Но мама-блогер, как говорится, хозяин своего слова — слово дал, слово взял. В итоге она была удалена с тренировочной арены академии по нескольким причинам:

Фото: Соцсети Плющенко

1. За систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления — в адрес тренеров, спортсменов и их родителей).

2. За жестокое обращение с собственным ребёнком (Леной) в раздевалке и на территории академии. С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонал и родителей.

Мама-блогер уже состоит на учёте в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марию Львовну-Белову, а также в ФФККР. Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы.

Яна Александровна [Рудковская] лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму-блогера из полиции, раз за разом предоставляя маме-блогеру шансы прийти в себя. Давала за неё поручительство опеке. Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили.

3. За выбегание на лёд с ценными «дилетантскими» указаниями.

4. За съёмку наших несовершеннолетних спортсменов из кафе и за выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала. Мама-блогер прекрасно знает, что съёмка детей на территории академии запрещена. Но разве какие-то правила её остановят?

Именно из-за неё на окно кафе, выходящее на лёд, были смонтированы жалюзи. Чтобы хоть как-то оградить наших спортсменов от несанкционированных съёмок. Сейчас они открыты.

5. За оскорбление, мат и угрозы в отношении нашего сына и других детей академии. И всё это в присутствии свидетелей!

6. За систематическую ложь про наш штаб и меня лично в своих каналах. Так и живём уже два сезона подряд с олимпийским спокойствием и давая маме-блогеру шанс за шансом!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.