Степанова и Букин заявили, что продолжат карьеру до следующих Олимпийских игр

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что их дуэт продолжит карьеру до Олимпийских игр — 2030. На Олимпиаду-2026 спортсмены не были допущены.

— Я правильно понимаю, что вы намерены оставаться и бороться за следующую Олимпиаду в 2030 году?

Букин: Да, мы планируем возвращаться на международную арену, как только нас допустят. Мы приняли для себя решение, что идём к следующей Олимпиаде. Мы хотим совершенствоваться и работать! — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Степанова и Букин — многократные призёры чемпионатов Европы, четырёхкратные чемпионы России.