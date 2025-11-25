Скидки
Степанова и Букин рассказали, как следили за квалификацией к ОИ в Пекине

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал, как смотрел квалификацию к Олимпиаде-2026, куда отобрались Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

— Вы говорите, что следите за международными стартами, следили за отбором в Пекине?
Букин: Конечно, мы смотрели. Я больше следил за нашими ребятами. Танцы я смотрел с пониманием, кто точно там будет первым — в этом загадок не было. Наши ребята молодцы, они справились. В этот момент за них гордость была, что мы снова возвращаемся в сложный момент. Ребята справились со всеми задачами, которые перед ними стояли. Они умнички и молодцы, это правда, — сказал Букин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

