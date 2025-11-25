Степанова и Букин: мы благодарны всем, кто стоит за нами и поддерживает в сложные моменты

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как их поддерживают близкие люди и семья.

— Как вы совмещаете такой трудный спорт и семейную жизнь?

Букин: Наши семьи давно в этой рутине нашего вида спорта, и каждый понимает, что и как происходит, сколько вкладывается сил, чтобы быть в этой форме.

Степанова: У каждого человека есть своя личная жизнь. Семья – это поддержка в любом случае. Тебя всегда примут и искренне любят! Это тыл…

Букин: Мы своим семьям очень благодарны. Хоть иногда эта жизнь и кажется монотонной, такие моменты и любые старты, они раскрывают весь этот пласт работы, который ты проделываешь в тени от всех остальных. И когда ты приезжаешь на соревнования, что-то получаешь или наоборот не получаешь, то ты проживаешь все эмоции вместе со своим партнёром, тренерами и, конечно, со своей семьёй. Это очень важно, что каждый спортсмен, молодой или уже опытный, всегда стремится к развитию в будущем. За спиной всегда стоят очень много людей, которые поддерживают, верят, помогают. И мы с Сашей очень благодарны всем тем, кто стоит за нами, поддерживает нас в сложные и волнительные моменты, которые происходят у нас в жизни, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.