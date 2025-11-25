Степанова и Букин: дети выйдут на лёд — и, не дай бог, начнут кататься, мы с ума сойдём!

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, как отреагируют на то, если их дети начнут заниматься фигурным катанием.

— Ваши дети примерно одинакового возраста, они как-то общаются между собой, дружат? Может быть, приходят на лёд?

Букин: Вы не поверите, но они ещё ни разу не виделись. Они даже не знакомы между собой (смеётся). Так получается, что они ещё не встретились, мы всё время говорим, что их надо познакомить…

Степанова: Я боюсь, что они встретятся, за руки возьмутся, выйдут на лёд — и, не дай бог, начнут кататься. И мы с ума с ними сойдём!

Букин: Артемий у меня такой, в рот палец не клади! Он сразу откусит по локоть. Всегда, когда видит кого-то, сразу же идёт здороваться, покажет, как играть, расскажет, что делать, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.