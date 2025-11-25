Журналист: всплеск эмоций Плющенко вызван тем, что к Костылевой применили физическую силу

Журналист Влад Жуков заявил, что фигуристка Елена Костылева подверглась применению физической силы в понедельник, 24 ноября, из-за чего двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал пост о нарушениях порядка её мамой Ириной Костылевой.

«По моей информации, сегодняшний всплеск эмоций в телеграм-канале Евгения Плющенко вызван тем, что вчера к Елене Костылевой была применена физическая сила. Информацию получил от нескольких людей из числа тренерского состава и сотрудников академии. Вместе с подтверждающими материалами, публиковать которые не буду.

Сейчас этим инцидентом занимаются компетентные органы. Как сообщают, девочка попросила защиты у тренерского состава школы, так как её папа Валерий в этот момент находился в отъезде. Во всех предыдущих конфликтных ситуациях (в том числе и аналогичных) именно он выступал защитником дочери, но вчера его попросту не было на месте.

Честно говоря, шок. Вынужденно слежу за этой темой вместе с вами уже более полугода и слышал, как мне казалось, уже всё. Сколько раз академия угрожала принять жёсткие меры, пыталась как-то воздействовать мягкой силой, но в итоге не помогло совершенно ничего. Теперь понимаю, почему Плющенко ранее не высказывался по теме – это попросту было небезопасно. Но теперь ситуация достигла пика, и смысла молчать уже не осталось.

Сейчас папа находится с Леной. Очень надеюсь, что худшее для этой девочки позади», — написал Жуков в своём телеграм-канале.