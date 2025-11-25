Пётр Гуменник рассказал о тренерах, которые готовят его к Олимпиаде-2026

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник рассказал о тренерах Рафаэле Арутюняне, Виктории Дайнеко и Тамаре Москвиной, которые работают с ним во время подготовки к Олимпиаде-2026.

«Рафаэль Владимирович очень по-человечески ко мне относится. Я чувствую, что интересен ему как человек — наверное, это можно назвать симпатией.

В его тренировках — не просто отдельные технические моменты по прыжкам, а полная концепция, можно сказать, философия фигурного катания. В неё интересно погрузиться, он её интересно объясняет: там всё взаимосвязано, одно исходит из другого и в конечном итоге приводит к результатам.

Рафаэль Владимирович не хочет, чтобы спортсмены слушались его как солдаты офицера — без понимания, что они делают.

Если понять его полную концепцию, можно самому дальше контролировать свою технику — заниматься онлайн потом не так сложно. Когда я был у него в прошлый раз, то за три недели у меня более или менее получилось влиться в эту концепцию. Я понял, что нужно делать.

Рафаэль Владимирович очень подробно мне объяснял, как двигаться. Буквально: сначала на пальцах, потом на мотоциклах, на числах Фибоначчи — со всех сторон, чтобы я понял всё целиком. И вот теперь, когда я жалуюсь, что у меня не получается какой-то прыжок, он мне говорит — вспомни, что надо сделать так-то, мы это уже отрабатывали, просто ты забыл.

Если спортсмен не контролирует каждое своё движение, то очень часто вылезают старые привычки и ошибки. Поэтому всё равно иногда нужна подсказка, и хорошо, что её можно получить онлайн. Я очень благодарен ему за эту возможность.

Я также благодарен Веронике Анатольевне, своему тренеру, с которой я провожу основную работу. Она берёт полную ответственность за меня, за результат, за тренировки. Она на 100% погружена в работу, всегда полностью отдаётся фигурному катанию и готова мне помочь любым способом.

И Тамаре Николаевне тоже благодарен — с её огромным опытом, после того, сколько её спортсменов выступало на Олимпиадах, она может дать реальные советы по тактике. Потому что иногда интуитивно хочется где-то перестараться и что-то сделать лишнее, а Тамара Николаевна с высоты своего опыта может всегда сказать, где нужно остановиться и как лучше сделать», — приводит слова Гуменника телеграм-канал «Всем лутц!».