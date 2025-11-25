Степанова и Букин рассказали о желании их детей заниматься фигурным катанием

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали о желании их детей заниматься фигурным катанием.

Степанова: Было один раз, когда я смотрела международный турнир в телефоне — там катался какой-то танцевальный дуэт. Дочка подошла, увидела, ткнула пальцем и сказала: «Я тоже так хочу». А на лёд к нам Тёма приходил и моя младшая сестра.

Букин: Тёмыч у меня два или три раза катался на коньках, у него не очень хорошо получается, мне стало немного стрёмно. Я его в любом случае поставлю на коньки, потому что это полезно для здоровья, для развития тела, для баланса. Он ходит на каток не для того, чтобы кататься, а чтобы общаться с девочками! Он у нас такой, очень интересный парень, напористый и уверенный в себе, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.