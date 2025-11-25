Степанова и Букин рассказали, жалеют ли о досрочном окончании прошлого сезона

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, как отнеслись к досрочному завершению прошлого сезона.

— Вы говорили про то, что вам не пошёл на пользу такой долгий перерыв в 11 месяцев. Жалеете о том, что рано завершили прошлый сезон?

Букин: Нет, вообще не жалеем. На тот момент у нас была чёткая цель. У нас были планы выступить ещё один раз в середине лета, но так как всё изменилось, то и планы пришлось поменять. Единственное, что хотелось бы изменить – выступить на контрольных прокатах. Одну программу я, в принципе, смог бы доехать, но доктор в моменте сказал: «В принципе, поплюёшь кровью чуть-чуть, ничего серьёзного не должно случиться».

Степанова: Когда оно так, то ты должен понимать, что у тебя не будет потом большого перерыва. Нужно вновь приехать и готовиться. Смысл нам приезжать на прокаты с такой историей? Это было опасно, и, не дай бог, были бы осложнения. Но я думаю, если бы наша подготовка не оборвалась бы вот так, то мы бы выступили на прокатах. И уже на соревнованиях у нас был бы другой вид и ощущения нас самих, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.