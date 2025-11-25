Скидки
Степанова и Букин отреагировали на слова Тарасовой о программе, достойной золота ОИ

Степанова и Букин отреагировали на слова Тарасовой о программе, достойной золота ОИ
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, отреагировали на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что их программа достойна золота Олимпийских игр.

— Как работали над произвольной программой? Татьяна Анатольевна Тарасова говорила, что эта постановка достойна золота Олимпийских игр.

Степанова: Ничего себе.

Букин: Мы не слышали раньше об этом. Во первых, хочется поблагодарить Татьяну Анатольевну, она к нам приходила и первая увидела эту программу, когда мы её только закончили — на следующий день пришла и посмотрела. Проделана большая работа, но постановка шла легко.

Степанова: Она как-то лилась, даже не то что легко шла. Из шага в шаг у нас как-то получалось с Сашей всё поставить…

Букин: Сергей Георгиевич Петухов тоже очень много нам помогал.

Степанова: Очень витиевато это всё получилось, не было каких-то затычек, как оно обычно бывает, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

