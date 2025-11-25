Скидки
Степанова и Букин: достоин ты или нет — узнаешь после выставления оценок

Степанова и Букин: достоин ты или нет — узнаешь после выставления оценок
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, что, выходя на лёд, не думают об уровне соперников.

— Вы же понимаете, что сейчас конкурентов у вас в России сейчас нет? Даже если смотреть на догоняющие пары, очень тяжело верится, что в этом сезоне они смогут достичь вашего уровня и обойти. Каково вам выходить на лёд каждый раз, осознавая это?

Степанова: Мы об этом не думаем. Просто люди видят только результат и не совсем понимают, что мы не сидим и не думаем о том, что нам вот на этом старте нужно выиграть у кого-то, а здесь не проиграть этим ребятам – нет, это не так. И если ты сделаешь и справишься с тем, над чем работал максимально хорошо, то ты молодец. Прежде всего ты борешься сам с собой, а там – как тебя поставят, достоин ты или недостоин – узнаешь после выставления оценок. Это очень тяжёлый вопрос. Конечно, конкуренция есть, она есть и будет. И это здорово — она нас подстёгивает, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
Эксклюзив
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
