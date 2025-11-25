Скидки
Степанова и Букин: мы никогда ни о ком не хотим высказываться никак

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, ответили, как относятся к фигуристам, выступающим на международной арене.

Букин: Если посмотреть на международную арену, то там так же, катаются опытные ребята, с которыми ранее мы соревновались. Тоже опытные, взрослые. Они прошли определённый, интересный и долгий путь. И они выглядят иначе, они выглядят по-другому. Танцы на льду отличаются немного, все молодые ребята прекрасно понимают, куда они идут, чего они хотят достичь. Мы желаем всем удачи, чтобы таких вопросов было поменьше. Потому что каждый стремится и думает исключительно о себе. Говорить о других – это всегда очень сложно, это не нужно, я никогда ни о ком не хочу высказываться никак. Я уважаю всех, каждого, юниор это, который только начал, или взрослый состоявшийся спортсмен.

Я уважаю всех, потому что я знаю, что такое фигурное катание и насколько это сложный вид спорта. Танцы на льду – это сложная дисциплина. И все это прекрасно внутри осознают. Единственное, что можно сказать о своих ребятах, спортсменах, которые с нами выступают, – это пожелать, чтобы каждый мог справиться с собой, каждый смог преодолеть свою планку и расти.

Степанова: Тогда мы все вместе будем расти и двигаться вперёд.

Букин: Мне кажется, это самый развёрнутый ответ, который можно дать по этому поводу, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

