Степанова и Букин: нехороших или противоречащих спорту историй у нас нет

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, высказались о недопуске к международным соревнованиям.

Степанова: Да, мы думали, как нам правильно начать сезон, делать ли паузу или нет. Предыдущий мы закончили раньше, чтобы поставить интересные программы, придумать новые элементы для олимпийского сезона. Не хочу говорить, что какие-то старты не важны, а только Олимпиада важна, нет. Все старты для нас важны, ко всем нужно готовиться, проделать огромную работу, но когда у тебя есть стимул и запал на Олимпийские игры, то, конечно, это ни с чем не сравнится.

Было тяжело. Был миллион вопросов, на которые нет ответов до сих пор. И по первому случаю нет ответов. Мы выступали на Олимпиаде в 2022 году, а сейчас мы опять не выступаем. И никто не говорит причину – это странно. Каких-то нехороших или противоречащих спорту историй у нас нет, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.