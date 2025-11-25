Скидки
Фигурное катание

Степанова и Букин: сказать, что нет конкурентов, невозможно

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, высказались о конкуренции в фигурном катании.

Букин: В России всегда есть конкуренция, всю жизнь она была. Всегда все друг с другом конкурировали — и это очень круто. Всегда были и лидеры, и те, кто догонял. Были варианты, когда кто-то менялся. Сказать, что нет конкурентов, невозможно. Ребята все стараются, выполняют свою работу, делают её очень хорошо. Они молодые, и у них всё ещё впереди, может быть, не четыре года, может быть, восемь — два олимпийских цикла. Но наши спортсмены очень перспективные!

Степанова: Просто сейчас так получилось, что в России из более взрослых спортсменов остались мы с Ваней, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

