Главная Фигурное катание Новости

Мария Мазур рассказала, как перешла в группу Плющенко

Российская фигуристка Мария Мазур, дебютирующая в текущем сезоне на взрослых соревнованиях и тренирующаяся в группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, как попала в его тренерский штаб.

— Расскажи о начале своего пути у Евгения Плющенко. Как ты пришла к нему?
— Была на мастер-классе в детстве. Потом, когда встал вопрос, куда можно перейти, чтобы дальше развиваться, выбора особо не было, сразу попала на Евгения Викторовича.

— Как выглядело ваше первое знакомство?
— Это было воскресенье, приехала на просмотр. У меня была индивидуальная тренировка с Евгением Викторовичем. Там он взял меня в группу. Тогда я подумала, что он достаточно добрый, но в то же время строгий. Сейчас мнение не поменялось.

— Можешь ли ты прийти к своим тренерам, чтобы поделиться какими-то личными переживаниями?
— Я думаю, что смогу поделиться своими жизненными проблемами. Но ещё не было такого опыта, — приводит слова Мазур Sport24.

