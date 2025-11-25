Скидки
Мазур рассказала, планирует ли учить новые четверные прыжки в текущем сезоне

Российская фигуристка Мария Мазур, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, поделилась своими планами на текущий сезон, а также рассказала, планирует ли изучение новых четверных прыжков.

В этом сезоне 16-летняя фигуристка дебютировала на взрослом уровне.

— Какие перед собой ставишь цели на этот сезон?
— Главная цель — выполнить мастера спорта. И, конечно, чисто катать мои новые программы с четверными, хотелось бы и не с одним.

— Учишь сейчас другие четверные?
— Нет, я делала в этом сезоне на тренировках сальхов и тулуп. Сейчас буду активно восстанавливать четверной тулуп и стабилизировать сальхов, — приводит слова Мазур Sport24.

