Мать Жилиной рассказала, как её дочь-фигуристка попала в группу Плющенко

Мать фигуристки Вероники Жилиной и тренер по фигурному катанию Людмила Алфёрова рассказала, как её дочь начала тренироваться в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Был ковид, первая волна, нам позвонил Сергей Розанов, сказал, что уходит из «Хрустального», и говорит: «Пойдёмте за мной». Мы, если честно, отказались. И мы ему предлагали не уходить из той команды, однако он категорически был против.

Я ему сказала, что мы не пойдём с ним. Но на следующий день выходит новость: «Александра Трусова и Вероника Жилина перешли в академию «Ангелы Плющенко». И нам уже было некуда деваться. Вот таким обманным способом сделал Сергей Александрович Розанов», — сказала Алфёрова в выпуске YouTube-шоу «Каток».