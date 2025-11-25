«Ещё год на восстановление». Алфёрова — о карантине для смены Жилиной гражданства

Мать фигуристки Вероники Жилиной и тренер по фигурному катанию Людмила Алфёрова рассказала, что карантин, который был необходим для смены фигуристкой спортивного гражданства, дал Жилиной возможность восстановиться от перенесённых травм.

Напомним, ранее, в мае 2025 года, Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана. Исполком федерации фигурного катания на коньках не одобрил запрос спортсменки на смену спортивного гражданства, после этого она обратилась в ISU. Таким образом, ученица Евгения Плющенко практически полностью лишилась шансов на то, чтобы соревноваться за Азербайджан в сезоне-2025/2026, она не сможет принять участие в Олимпийских играх в Милане.

«Мы ездили в федерацию, разговаривали с ними. Они сказали, что по правилам нужно посидеть ещё один год карантина. Я сказала: ничего страшного, у нас есть ещё время восстановить здоровье. Мы, если честно, не очень-то и расстроились. Я даже с улыбкой говорю: очень хорошо, у нас есть ещё год на восстановление здоровья.

Потому что травма была серьёзная – позвоночник. Получили её пять лет назад. Нам предлагали врачи операцию сделать, но большинство склонно было к тому, что операция не так уж и важна, что нужно просто дождаться, когда ребёнок вырастет, закроются полностью все зоны роста и организм просто восстановит сам себя.

У нас проблемы такие были серьёзные, компрессионный перелом. И ещё там есть одна проблема. Но сейчас со здоровьем всё хорошо, прыжки все восстанавливаем, занимаемся больше танцами на полу. Ведётся точечная работа прямо под Веронику», – сказала Алфёрова в выпуске YouTube-шоу «Каток».