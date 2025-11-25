«Уникальная фигуристка, умная женщина». В Германии отреагировали на решение Туктамышевой

Журналист из Германии Татьяна Фладе прокомментировала решение чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой официально объявить о завершении спортивной карьеры.

«Я помню первый чемпионат России Лизы в декабре 2007 года, ей было 11 лет. Тогда ещё допустили совсем юных спортсменок. Это было в Санкт Петербурге. Она была маленькой девочкой с большими прыжками. С тех пор я следила за карьерой Лизы, за её взлетами и падениями. Лиза прошла большой путь в этом виде спорта. Из маленькой девочки выросла не только успешная, уникальная фигуристка, но и умная, интересная молодая женщина. Я всегда с удовольствием брала интервью у Лизы (и ещё беру). У Лизы получилась длинная карьера. В 2015 году она выиграла чемпионат мира и шесть лет спустя, в 2021-м, ещё взяла серебро на чемпионате мира.

Редко бывает в этом спорте, чтобы кто-то держался столько лет в топе. Лиза дала своему спорту многое: прыгала тройной аксель, показала интересные образы на льду и, главное, дала пример не отпустить руки, когда возникают проблемы. Идти дальше. Бороться до конца. На Олимпийские игры Лиза не попала, это жаль, я ей очень желала бы иметь этот опыт. Но это не трагедия. Намного важнее, что Лиза оставила свой след в спорте и сейчас помогает подготовить следующее поколение. Для этого я ей желаю удачи и надеюсь, что встречу Лизу ещё много раз на стартах, в качестве тренера или комментатора и, конечно, на шоу», — сказала Фладе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.