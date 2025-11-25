«Не хочу ловить косые взгляды». Жулин — о том, поедет ли на Олимпиаду в Милане

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что не планирует посетить Олимпиаду, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года.

В мае 2025 года ученики Жулина Александра Степанова и Иван Букин не получили нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх, будучи главными претендентами среди российских танцоров на льду.

«Планирую ли я поехать на Олимпиаду в Италию? Нет, у меня никогда не было большого желания. Большие соревнования я с удовольствием смотрю, но дома. Не вижу смысла что-то менять и куда-то ехать.

Я ещё и свою нервную систему травмирую, когда попытаюсь куда-то выехать. Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский человек. Когда всё нормализуется, тогда с радостью поеду», – приводит слова Жулина Sport24.