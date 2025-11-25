Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не хочу ловить косые взгляды». Жулин — о том, поедет ли на Олимпиаду в Милане

«Не хочу ловить косые взгляды». Жулин — о том, поедет ли на Олимпиаду в Милане
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что не планирует посетить Олимпиаду, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года.

В мае 2025 года ученики Жулина Александра Степанова и Иван Букин не получили нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх, будучи главными претендентами среди российских танцоров на льду.

«Планирую ли я поехать на Олимпиаду в Италию? Нет, у меня никогда не было большого желания. Большие соревнования я с удовольствием смотрю, но дома. Не вижу смысла что-то менять и куда-то ехать.

Я ещё и свою нервную систему травмирую, когда попытаюсь куда-то выехать. Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский человек. Когда всё нормализуется, тогда с радостью поеду», – приводит слова Жулина Sport24.

Материалы по теме
Жулин заявил, что в скором времени потеряет американский паспорт
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android