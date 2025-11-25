«Влюбила в себя миллионы людей». Леонова — о завершении Туктамышевой карьеры

Серебряный призёр чемпионата мира (2012) по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала завершение карьеры чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

«Всегда чему-то приходит конец… Все рано или поздно завершают карьеры. Что касается Туктамышевой, то сейчас это было уже вполне очевидно. Еще были какие-то надежды, когда она брала паузу, но когда Лиза уже стала появляться на публике в качестве тренера, то уже ни у кого не было сомнений, что она больше не готовится к соревнованиям, что у нее немножко поменялась жизнь.

Достигла ли она максимума в своей карьере? Я думаю, что Лиза столько всего достигла, что этот максимум, о котором вы говорите, ей не нужен. Она влюбила в себя миллионы людей, заработала себе такое потрясающее имя. Не просто так ведь у нее прозвище Императрица фигурного катания — это круто.

Когда к тебе прикована народная любовь, то это уже успех. Все по-разному завоёвывают славу, однако Лиза сделала это своим трудом. Да, жаль, что она не выступала на Олимпиаде, но вот так получилось. Там все же была серьёзная конкуренция.

Но зато Туктамышева — чемпионка мира, чемпионка Европы! Мне кажется, эти звания тоже о многом говорят. Лиза — очень классная фигуристка. И я желаю ей, чтобы у неё дальше на тренерском поприще всё получилось. Думаю, что многие равняются на неё, как и на её успех в целом.

Она даже в 25-26 лет исполняла тройной аксель — за это огромное уважение. Она так долго радовала всех нас своим катанием, причём с прыжками ультра-си! Далеко не каждый спортсмен на такое способен», – приводит слова Леоновой «РБ Спорт».