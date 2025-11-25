«Аделии будет очень сложно». Гербольдт — о перспективах Петросян на Олимпиаде

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян на взятие золотой медали на Олимпийских играх в Милане.

В сентябре 2025 года Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и получила квоту для участия в Олимпиаде в Италии. Однако для полного допуска на Игры фигуристке предстоит пройти дополнительную проверку.

— Чем Петросян превосходит Загитову, Медведеву и Щербакову?

— Я, наверное, не буду говорить, что кто-то кого-то превосходит. Каждая девушка чем-то выделялась, отличалась. Те, кого вы назвали, олимпийские чемпионки. И каждая из них подтверждает своими титулами, что они особенные. А у Аделии Петросян пока что нет такого титула, поэтому ей есть ещё пока к чему стремиться.

— На двух предыдущих Олимпиадах всем было понятно, что ученицы Тутберидзе разыграют золотую медаль. Каким вы видите сейчас расклад в борьбе за золото?

— Аделии, в принципе, будет очень сложно на этом турнире. Во-первых, у нас был большой перерыв. Наших девушек давно никто не видел. Во-вторых, если Петросян будет выступать с тем же контентом, с которым она выступала на отборе (фигуристка не исполняла элементы повышенной сложности — четверные прыжки и тройной аксель. — Прим. «Чемпионата»), я думаю, что это будет крайне сложно. Если Аделия добавит в свой контент элементы ультра-си, то шансы есть. Главное, на мой взгляд, кататься чисто. Но в любом случае у нее много достойных соперниц, – приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».