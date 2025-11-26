Львова-Белова заявила, что юристы работают с жалобой Плющенко на мать Костылевой

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что юристы начали работу над жалобой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на Ирину Костылеву, мать своей подопечной Елены Костылевой.

Ранее Плющенко в своём телеграм-канале рассказал, что направил жалобу на имя Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. По словам тренера, Костылева-старшая применяла к подростку физическую силу, а также допускала оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей, распространяла лживую информацию касательно происходящего в академии «Ангелы Плющенко». При этом Плющенко заявил, что у него имеются видеоматериалы, подтверждающие неприемлемое поведение матери спортсменки.

«Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации совместно с профильными ведомствами. Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле», — приводит слова Львовой-Беловой ТАСС.