Фигурное катание

Жулин — о матери Костылевой: просто неадекватный человек. Она угробит своего ребёнка

Жулин — о матери Костылевой: просто неадекватный человек. Она угробит своего ребёнка
Аудио-версия:
Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о ситуации с ученицей Евгения Плющенко Еленой Костылевой и её мамой Ириной.

«Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична, и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что её мама — просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене [Плющенко]. И везде у неё возникала одна и та же история.

Ну не может мать настолько влиять на тренировочный процесс, она так просто угробит своего ребёнка. Ей бы отойти в сторону и дать возможность профессионалам заниматься своим делом. На мой взгляд, во всех таких ситуациях с этой женщиной неправа она», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Плющенко подробно рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы Елены Костылевой
