«Нет дорогостоящего препарата». Жулин — о переносе операции фигуриста Нарижного

Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что операция на колене фигуриста Дэвида Нарижного откладывается. Ранее Жулин рассказывал, что врачи не могут поставить точный диагноз травмы.

«Насколько я знаю, Дэвида должны прооперировать в декабре. Операция откладывается, так как в клинике пока нет необходимого дорогостоящего препарата. Ждут, когда он придёт», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Нарижный перенёс операцию на колене.

