«Плющенко всё делает правильно». В Госдуме оценили скандал с матерью Елены Костылевой

«Плющенко всё делает правильно». В Госдуме оценили скандал с матерью Елены Костылевой
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию вокруг двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и Ирины Костылевой, матери его ученицы Елены Костылевой.

«Евгений Плющенко сам является папой и всё хорошо понимает. Он прекрасно знает, что такое спорт и что в спорте самое главное — дисциплина. И это накладывает ответственность не только на ребёнка, но и на родителей. Но это не даёт основания жестоко относиться к детям.

Поэтому Плющенко всё делает совершенно правильно. И если есть факты насилия со стороны одного из родителей, тем более находящегося на учёте в органах опеки, то надо срочно принимать меры. Ребёнка надо защитить и Евгений всё делает верно», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Нугуманова рассказала, как мать Елены Костылевой ударила 14-летнюю фигуристку в живот
Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
