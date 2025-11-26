Скидки
Фигурное катание

Мать фигуристки Костылевой признали виновной в административном правонарушении

Мать фигуристки Костылевой признали виновной в административном правонарушении
Аудио-версия:
Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, сообщила о том, что к ней нанесла визит комиссия по делам несовершеннолетних. Костылева-младшая тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Сегодня нас посетила комиссия по делам несовершеннолетних.

[Постановила] признать виновной Костылеву И. А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде предупреждения.

Заседание комиссии состоялось без моего присутствия. Объяснили моим отсутствием в Горках. Якобы мы были на море. Нет, друзья мои. С 17 августа 2025 года мы находились на территории посёлка Молоденово («Ангелы Плющенко»). 21 августа 2025 года мы находились с Леной в Горках. Подтвердить это может видеозапись со льда «Ангелов Плющенко», выставленная журналистом Жуковым в своём канале «Лапидарность» и видео из соцсетей Лены.

Почему меня не оповестили о заседании? По этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов. Я думаю, не только фигуристов, так как «жрать» ночью – это вредно. Тем более шоколад. Изображать трудовую деятельность и ничего не делать – это плохо. И потом, ругать вот за всё вот это… Это выполнять свои прямые родительские обязанности воспитывать ребёнка!

Да и почему мне копию постановления вручают только 25 ноября 2025 года, когда постановление было от 21 августа 2025 года? Сроки обжалования – 10 дней. Прошло уже 3 месяца. Надо идти в суд. Что это за беспредел?» – написала Костылева в своём телеграм-канале.

