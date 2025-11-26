Скидки
Фигурное катание

«Я вёл себя отвратительно. Был «арбузером». Янченков — о катании в паре с Чикмарёвой

«Я вёл себя отвратительно. Был «арбузером». Янченков — о катании в паре с Чикмарёвой
Победители этапа Гран-при России в Омске Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков рассказали о сложном начале катания в паре.

Чикмарёва: Я прокаталась 8 или 9 лет у одного тренера в одиночном катании. Научилась там очень многому. Все спонтанно произошло, вот пришла в пары, к Моте поставили… Хотя первая встреча у нас прошла явно не самым лучшим образом.

— Что там случилось?
Чикмарёва: Матвей буквально сказал: «Она мне не нужна». Он катался с другой девочкой. Я была ещё в одиночке, ничего не умела. Понятны его эмоции. Катался, выступал с одной девочкой, а приходит какая-то непонятная дива.
Янченков: Просто пришли, поставили с новой девочкой, ни слова, ничего не сказали. Молодой я был, не понимал, что Катя гораздо перспективнее, чем предыдущая партнёрша… И эмоции полились. Я вёл себя с Катей некрасиво и отвратительно. Был «арбузером», в общем. Там ещё период был такой, что мы только-только с предыдущей партнёршей вернули элемент, а тут её без слов меняют, поэтому начались вопросы. Потом Павел Сергеевич Слюсаренко подошёл, поговорил со мной, скажем так, «доброжелательно». Я всё понял, и мы начали работать вместе с Катей, — приводит слова фигуристов Sport24.

