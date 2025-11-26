«Надо создавать условия». Губерниев — о словах Туктамышевой про несчастных женщин в России

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление чемпионки мира фигуристки Елизаветы Туктамышевой о том, что в России много несчастных женщин.

«Согласен ли с тем, что женщинам тяжело жить в России? Вообще я всячески за женщин. Я же лидер всероссийского движения подкаблучников и всегда исключительно за прекрасных дам.

Конечно, мне не нравятся тенденции, когда начинаются разговоры у представителей религиозной конфессии или депутатского корпуса по поводу того, что мужчина… И всё такое прочее. Считаю, должно быть гендерное равенство. Нужно создавать условия для женщин. И в этом смысле никакого давления мужчин не приемлю.

Во многом согласен с Туктамышевой, но практика показывает, что у нас третье лицо в государстве — дама. Это Валентина Ивановна Матвиенко. У нас есть блестящие руководители: Набиуллина, Голикова — масса примеров. Однако, конечно, недостаточно, чтобы женщины играли самую заметную роль. Но движение большое, мне кажется, дорогу тут осилит идущий. Тут нам всем надо создавать для дам условия, а главное, я занимаюсь этим бесконечно. Женская аудитория — наше всё.

Конечно, у женщин меньше зарплата, вообще очень жаль, что по статистике на 10 девчонок девять ребят. Не будем об этом забывать. Женщинам трудно, поэтому наша святая задача — делать так, чтобы им было полегче», — приводит слова Губерниева Sport24.