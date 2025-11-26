Журова — о словах Туктамышевой: у нас что, каждую женщину бьют, что ли?

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на заявление чемпионки мира фигуристки Елизаветы Туктамышевой о том, что в России много несчастных женщин.

— В интервью Елизавета Туктамышева сказала, что женщине в России жить тяжело. Какое у вас мнение касаемо этой проблемы?

— Не скажу, что у нас прямо какая-то катастрофа с защищённостью, однако, как и в любой стране, есть проблемы. Но вопрос тяжести жизни многогранный. Да, женщине бывает непросто тянуть на себе. Наши привыкли: есть семья, работа, быт, дети, ещё надо хорошо выглядеть. Вот какая-то иностранка скажет, что это вообще невозможно, надо что-то одно выбрать. А наша русская женщина умеет это совмещать. Нас так с детства в основном воспитывают.

Поэтому если подойти образно, это непросто. И ещё чтобы муж был доволен, и ему жена нравилась, и он её любил. На самом деле это тяжёлая работа. Женщине надо работать женой, матерью, ещё на основной работе реализоваться, вдохновлять всех. Это непросто, но мы справляемся.

— А вообще есть ли у нас проблема с насилием в стране?

— Глобальной нет. У нас что, каждую женщину бьют, что ли? Есть частные случаи. Совершенно уверена, что должны быть кризисные центры, куда женщина может прийти, если происходит совсем криминал, а она никак не может с этим справиться. Женщина должна знать, куда она может обратиться, — важно ещё и информирование.

Если у тебя вдруг такая ситуация возникла, может, не всегда нужно даже бежать в полицию. Если это, конечно, не серьёзная ситуация, когда надо побои снимать. Может, сначала надо пойти в кризисные центры, которое помогут правильно обратиться в полицию, составить исковое заявление или обратиться к психологам, чтобы можно было спасти эту ситуацию, если женщина на это пойдёт.

Женщина должна понимать, в каждом городе есть такая организация, куда она может прийти. Государство или какие-то общественные организации должны создавать условия, чтобы женщина была уверена, если совсем никак, можно туда обратиться, — приводит слова Журовой Sport24.