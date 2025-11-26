Вайцеховская — о ситуации с Костылевой: ФФККР придётся реагировать. Лучше быстро и жёстко

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с ученицей Евгения Плющенко Еленой Костылевой и её мамой Ириной.

«В противостоянии академии Евгения Плющенко и мамы представляющей эту же академию юниорки Лены Костылевой наиболее пострадавшей стороной вот-вот окажется Федерация фигурного катания [на коньках] России. Потому что фраза мамы по итогу судебного заседания «по этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов» не с потолка, как говорится, взята. Ментальное и физическое насилие над детьми со стороны родителей становится в фигурном катании какой-то ужасающей нормой, о которой пока ещё принято молчать.

Но именно в ФФККР, как мне кажется, должны понимать: когда подобные прецеденты начнут выплёскиваться за пределы отдельно взятых «избушек» (а они обязательно начнут), придётся как-то реагировать. И лучше быстро и жёстко. Хотя бы для того чтобы не выглядеть соучастником», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.