Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская — о ситуации с Костылевой: ФФККР придётся реагировать. Лучше быстро и жёстко

Вайцеховская — о ситуации с Костылевой: ФФККР придётся реагировать. Лучше быстро и жёстко
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с ученицей Евгения Плющенко Еленой Костылевой и её мамой Ириной.

«В противостоянии академии Евгения Плющенко и мамы представляющей эту же академию юниорки Лены Костылевой наиболее пострадавшей стороной вот-вот окажется Федерация фигурного катания [на коньках] России. Потому что фраза мамы по итогу судебного заседания «по этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов» не с потолка, как говорится, взята. Ментальное и физическое насилие над детьми со стороны родителей становится в фигурном катании какой-то ужасающей нормой, о которой пока ещё принято молчать.

Но именно в ФФККР, как мне кажется, должны понимать: когда подобные прецеденты начнут выплёскиваться за пределы отдельно взятых «избушек» (а они обязательно начнут), придётся как-то реагировать. И лучше быстро и жёстко. Хотя бы для того чтобы не выглядеть соучастником», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android