Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Он встроил дисциплину в мою ДНК». Трусова перечислила, за что благодарна спорту

«Он встроил дисциплину в мою ДНК». Трусова перечислила, за что благодарна спорту
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, за что она благодарна спорту, отметив несколько ключевых пунктов.

«За что я люблю спорт?
За ощущения. Выполненного прыжка или чисто откатанной программы.
За дисциплину, которую он встроил в мою ДНК. Вставать, идти, делать — независимо от настроения.

⁠ За способность держать удар. Спорт научил меня встречать критику, давление, ожидания и продолжать двигаться.

⁠За мир, который я увидела благодаря соревнованиям. Я побывала в местах, где даже не мечтала оказаться.

⁠За людей, которых я встретила. Муж, друзья, тренеры, спортсмены, фанаты — все, кто был рядом в самые тяжёлые и самые счастливые моменты.

⁠За вдохновение, которое он даёт другим. Когда вижу сообщения от людей из разных стран, которые пишут, что хотят быть сильными, что надевают коньки и пробуют кататься, что глядя на меня преодолевают свои страхи и трудности и достигают цели», – написала Трусова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android