«Он встроил дисциплину в мою ДНК». Трусова перечислила, за что благодарна спорту

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, за что она благодарна спорту, отметив несколько ключевых пунктов.

«За что я люблю спорт?

За ощущения. Выполненного прыжка или чисто откатанной программы.

За дисциплину, которую он встроил в мою ДНК. Вставать, идти, делать — независимо от настроения.

⁠ За способность держать удар. Спорт научил меня встречать критику, давление, ожидания и продолжать двигаться.

⁠За мир, который я увидела благодаря соревнованиям. Я побывала в местах, где даже не мечтала оказаться.

⁠За людей, которых я встретила. Муж, друзья, тренеры, спортсмены, фанаты — все, кто был рядом в самые тяжёлые и самые счастливые моменты.

⁠За вдохновение, которое он даёт другим. Когда вижу сообщения от людей из разных стран, которые пишут, что хотят быть сильными, что надевают коньки и пробуют кататься, что глядя на меня преодолевают свои страхи и трудности и достигают цели», – написала Трусова в своём телеграм-канале.