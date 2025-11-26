Мать Костылевой рассказала, как тренер Нугуманова оказывала давление на дочь

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой рассказала, что бывшая российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», некачественно выполняет свою работу.

«По Нугумановой. Яна Александровна платит ей зарплату. Нугуманова в апреле этого года стала выходить с Леной на беседы на улицу. Без меня. Проводила работу по моральному давлению на психику маленькой спортсменки, что я давлю на Лену, ограничивая её свободу, не разрешаю работать плохо и халтурить. Та смотрела их тренировки и, спускаясь в раздевалку, делала Лене замечания и просила Нугуманову обратить внимание на косяки Лены.

Именно Нугуманова была связующим звеном между Рудковской и Леной при подталкивании Лены позвонить по телефону представителю по правам ребенка при президенте России. Именно приходя с тренировок Нугумановой, Лена была в неадекватном состоянии. Я, спускаясь из кафе, а это четыре минуты в раздевалку, заставала Лену орущую, плачущую и неадекватную. Видео имеется. Это видео я пересылала Яне Александровне, чтобы она посодействовала безобразному поведению Лены на тренировках Нугумановой. Лена не считала её за тренера, когда не хотела работать дальше, устраивала истерики на льду. Мало того, Нугуманова перетянула Лене пах. И с этого началась травма седалищного бугра, а потом и левого сустава в конце апреля — начале мая. Так что делайте выводы, господа», — написала Ирина Костылева на своей странице в социальных сетях.

(Авторская стилистика сохранена. — Прим. «Чемпионата»).