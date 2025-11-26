Тарасова отказалась комментировать ситуацию с ученицей Евгения Плющенко Еленой Костылевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с ученицей Евгения Плющенко Еленой Костылевой и её мамой Ириной.

«Я была на тренировках у Жени. Мама на тренировках не присутствовала. Неужели он действительно обратился? Многие об этом говорят… Но я не хотела бы участвовать в этом обсуждении, потому что не знаю деталей. Не могу вам ничего сказать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 25 ноября, стало известно, что Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.