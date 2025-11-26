Скидки
«У нас так принято». Тарасова рассказала, почему российские фигуристки часто плачут

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, почему российские фигуристки часто плачут после прокатов, отметив, что это является частью менталитета.

— Есть ли в нашем фигурном катании такая проблема, что у нас много негативных эмоций и слез у спортсменов?
— Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято. У нас другая страна, другой менталитет. Никто их не бьёт, не унижает. Если они откатали программу не так, как задумал тренер, или не так, как сами себе представляли, или упали несколько раз, конечно, они будут плакать. Я тоже плакала от обиды на себя, за то, что не смогла сделать, что умела, – приводит слова Тарасовой Sport24.

